Первакова Дарья Анкудинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова Дарья Анкудинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Акилина Семенова

Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1713

Дочь: Авдотья (Евдокия) Семенова

Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Семен Малафеев

Смерть
После 1715
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