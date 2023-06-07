Первакова Дарья Анкудинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Акилина Семенова
Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Авдотья (Евдокия) Семенова
Отец ребёнка: Перваков Семен Малафеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1715