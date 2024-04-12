Перваков Ануфрий Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Место жительства
1715
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение
Около 1716
Отец: Перваков Кузьма Малафеев
Мать: Марина Сергеева
Место жительства
1719
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Смерть
После 1782
Коломенский уезд, д. Тимшина