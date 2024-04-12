Перваков Ануфрий Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перваков Ануфрий Кузьмин

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1672 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение
Около 1716

Отец: Перваков Кузьма Малафеев

Мать: Марина Сергеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (.... Показать все
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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