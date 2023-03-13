Жулева Анастасия Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людеженская (Жулева) Марія
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жулева) Пелагея
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жулевъ Андрей
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тарасова (Жулева) Ольга
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сухова (Жулева) Варвара
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
03.06.1883
Сын: Жулевъ Федоръ
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
11.12.1889
Сын: Жулевъ Даніилъ
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
13.06.1892
Сын: Жулевъ Иванъ
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ
Рождение ребёнка
07.02.1895
Сын: Жулевъ Харлампій
Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ