Жулева Анастасия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулева Анастасия Исаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людеженская (Жулева) Марія

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жулева) Пелагея

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулевъ Андрей

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулевъ Константинъ

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тарасова (Жулева) Ольга

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сухова (Жулева) Варвара

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Жулевъ Федоръ

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1889

Сын: Жулевъ Даніилъ

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Жулевъ Иванъ

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1895

Сын: Жулевъ Харлампій

Отец ребёнка: Жулевъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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