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Жулевъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.06.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1912

Жена: Жулева (Папырина) Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Жулевъ Александръ

Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1913

Дочь: (Жулева) Анна

Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Жулев Амвросий

Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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