Жулевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения13.06.1892
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1892
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Бракосочетание
27.01.1912
Жена: Жулева (Папырина) Ксения
Рождение ребёнка
27.09.1912
Сын: Жулевъ Александръ
Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения
Рождение ребёнка
07.12.1913
Дочь: (Жулева) Анна
Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Жулев Амвросий
Мать ребёнка: Жулева (Папырина) Ксения