Жулева (Папырина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1912
Муж: Жулевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1912
Сын: Жулевъ Александръ
Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.12.1913
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.11.1918
Сын: Жулев Амвросий
Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ