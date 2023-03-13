Жулева (Папырина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулева (Папырина) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Жулевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1912

Сын: Жулевъ Александръ

Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1913

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1918

Сын: Жулев Амвросий

Отец ребёнка: Жулевъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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