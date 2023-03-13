Жулевъ Константинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулевъ Константинъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людеженская (Жулева) Марія

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жулева) Пелагея

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жулевъ Андрей

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тарасова (Жулева) Ольга

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сухова (Жулева) Варвара

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
03.06.1883

Сын: Жулевъ Федоръ

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1889

Сын: Жулевъ Даніилъ

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1892

Сын: Жулевъ Иванъ

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1895

Сын: Жулевъ Харлампій

Мать ребёнка: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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