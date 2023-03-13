Сухова (Жулева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
20.08.1892
Дочь: Сухова Наталья
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
16.04.1894
Сын: Суховъ Федоръ
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
19.10.1901
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
01.01.1906
Сын: Суховъ Кузьма
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
04.04.1912
Сын: Суховъ Георгій
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суховъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суховъ Їоаннъ