Сухова (Жулева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Жулева) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
20.08.1892

Дочь: Сухова Наталья

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1894

Сын: Суховъ Федоръ

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Суховъ Кузьма

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1912

Сын: Суховъ Георгій

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суховъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суховъ Їоаннъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суховъ Їоаннъ

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