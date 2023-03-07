Жулевъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулевъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.06.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1883

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Жулевъ Дмитрий

Мать ребёнка: Жулева Устинья Яковлева

Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Жулева Устинья Яковлева

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулева Устинья Яковлева

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