Жулевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения03.06.1883
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1883
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Жулевъ Дмитрий
Мать ребёнка: Жулева Устинья Яковлева
Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Жулева Устинья Яковлева
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулева Устинья Яковлева