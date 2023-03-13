Жулева Устинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Жулевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Жулевъ Федоръ
Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Жулевъ Федоръ
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулевъ Федоръ