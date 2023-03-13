Жулева Устинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулева Устинья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Жулевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Жулевъ Федоръ

Благовещенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Жулевъ Федоръ

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулевъ Федоръ

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