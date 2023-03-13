Жулевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Жулевъ Василий
Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1911
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова
село Михайловское
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жулева Ирина
Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жулева Гликерия Семенова