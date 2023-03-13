Жулевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулевъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Жулевъ Василий

Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1911

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова

село Михайловское
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулева Ирина

Мать ребёнка: Жулева Гликерия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жулева Гликерия Семенова

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