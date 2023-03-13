Жулева Гликерия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулева Гликерия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1906

Сын: Жулевъ Василий

Отец ребёнка: Жулевъ Андрей

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Жулевъ Андрей

село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1911

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Жулевъ Андрей

село Михайловское
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Жулевъ Андрей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулева Ирина

Отец ребёнка: Жулевъ Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулевъ Андрей

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