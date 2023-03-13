Жулева Гликерия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1906
Сын: Жулевъ Василий
Отец ребёнка: Жулевъ Андрей
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Жулевъ Андрей
село Михайловское
Рождение ребёнка
19.11.1911
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Жулевъ Андрей
село Михайловское
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Жулевъ Андрей
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жулева Ирина
Отец ребёнка: Жулевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулевъ Андрей