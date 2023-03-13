Тарасова (Жулева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Жулева) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
14.12.1888

Дочь: Денисова Евгения

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1890

Муж: Тарасовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Тарасовъ Василий

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1896

Сын: Тарасовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1899

Сын: Тарасовъ Александръ

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1901

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1904

Сын: Тарасовъ Яковъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1906

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1909

Сын: Тарасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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