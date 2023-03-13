Тарасова (Жулева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
1871
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
14.12.1888
Дочь: Денисова Евгения
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Бракосочетание
25.07.1890
Муж: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
29.07.1895
Сын: Тарасовъ Василий
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.11.1896
Сын: Тарасовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
14.04.1899
Сын: Тарасовъ Александръ
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.09.1901
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
?.01.1904
Сын: Тарасовъ Яковъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.04.1906
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.06.1909
Сын: Тарасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Тарасовъ Михаилъ