Людеженская (Жулева) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людеженская (Жулева) Марія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулевъ Константинъ

Мать: Жулева Анастасия Исаева

Рождение ребёнка
01.01.1911

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Людеженский Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Людеженская Елизавета

Отец ребёнка: Людеженский Сергей

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.03.1914

Сын: Людеженский Гавриилъ

Отец ребёнка: Людеженский Сергей

село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Людеженский Сергей

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