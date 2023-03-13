Людеженская (Жулева) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулевъ Константинъ
Мать: Жулева Анастасия Исаева
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Людеженский Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Людеженская Елизавета
Отец ребёнка: Людеженский Сергей
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.03.1914
Сын: Людеженский Гавриилъ
Отец ребёнка: Людеженский Сергей
село Михайловское
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Людеженский Сергей