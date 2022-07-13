Андреев Петр
мужской, родился 17.06.1900, Беликово, город Тула, Тульская область
умер Неизвестно
ОтецАндреев Иван06.10.1875 г.р.
МатьАндреева (Матренина) Наталья1877 г.р.
Дети
Андреев Геннадий08.02.1925 г.р.
Андреев Евгений1926 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: Андреев Иван
Беликово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1925
Сын: Андреев Геннадий
Мать ребёнка: Андреева Мария
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андреев Евгений
Мать ребёнка: Андреева Мария
Рождение ребёнка
03.04.1933
Сын: Андреев Владимир
Мать ребёнка: Андреева Мария
Смерть
Неизвестно
Тульская область, Тульский район, с. Беликово