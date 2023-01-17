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Андреев Петр

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Место рождения

Беликово, город Тула, Тульская область

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
08.02.1925

Сын: Андреев Геннадий

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Рождение ребёнка
1926

Сын: Андреев Евгений

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
03.04.1933

Сын: Андреев Владимир

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Смерть
Неизвестно
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