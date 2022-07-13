Андреев Петр 17.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Андреев Петр

Автор
СА
Андреев С.

мужской, родился 17.06.1900, Беликово, город Тула, Тульская область

умер Неизвестно

Отец
Андреев Иван06.10.1875 г.р.
Мать
Андреева (Матренина) Наталья1877 г.р.
Дети
Андреев Геннадий08.02.1925 г.р.
Андреев Евгений1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева (Матренина) Наталья

Беликово, город Тула, Тульская область

Тульская область, Тульский район, с. Беликово

Рождение ребёнка
08.02.1925

Сын: Андреев Геннадий

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва

Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва

Рождение ребёнка
1926

Сын: Андреев Евгений

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва

Москва

Рождение ребёнка
03.04.1933

Сын: Андреев Владимир

Мать ребёнка: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва

запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва

Смерть
Неизвестно

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