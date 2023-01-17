Андреев Петр
Место рождения
Дата рождения17.06.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: Андреев Иван
Мать: Андреева Наталья
Тульская область, Тульский район, с. Беликово
Рождение ребёнка
08.02.1925
Сын: Андреев Геннадий
Мать ребёнка: Андреева Мария
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андреев Евгений
Мать ребёнка: Андреева Мария
Москва
Рождение ребёнка
03.04.1933
Сын: Андреев Владимир
Мать ребёнка: Андреева Мария
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Смерть
Неизвестно