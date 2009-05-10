Андреев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Евгений

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1926

Дата смерти

10.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Андреев Петр

Мать: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Александра

Смерть
10.05.2009
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
рег. № 539, участок 48.1. | Люблинсоке кладбище
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