Андреев Евгений
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти10.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Андреев Петр
Мать: Андреева Мария
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Александра
Смерть
10.05.2009
Москва
Похороны
Неизвестно
рег. № 539, участок 48.1. | Люблинсоке кладбище