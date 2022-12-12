Андреева Мария
Место рождения
Дата рождения26.05.1904
Дата смерти08.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904
Отец: Андреев Илья
Мать: Андреева Анна
Москва
Рождение ребёнка
08.02.1925
Сын: Андреев Геннадий
Отец ребёнка: Андреев Петр
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андреев Евгений
Отец ребёнка: Андреев Петр
Москва
Рождение ребёнка
03.04.1933
Сын: Андреев Владимир
Отец ребёнка: Андреев Петр
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Смерть
08.05.1985
запись акта о смерти № 1626 09.05.1985 97700031 Отдел ЗАГС исполнительного комитета Брежневского районного Совета депутатов труда г. Москвы | Москва
Похороны
11.05.1985
участок 2 | Ваганьковское кладбище