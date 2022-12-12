Андреева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Мария

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1904

Дата смерти

08.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904

Отец: Андреев Илья

Мать: Андреева Анна

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
08.02.1925

Сын: Андреев Геннадий

Отец ребёнка: Андреев Петр

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Рождение ребёнка
1926

Сын: Андреев Евгений

Отец ребёнка: Андреев Петр

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
03.04.1933

Сын: Андреев Владимир

Отец ребёнка: Андреев Петр

Москва, город федерального значения Москва
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Смерть
08.05.1985
Москва, город федерального значения Москва
запись акта о смерти № 1626 09.05.1985 97700031 Отдел ЗАГС исполнительного комитета Брежневского районного Совета депутатов труда г. Москвы | Москва
Похороны
11.05.1985
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище
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