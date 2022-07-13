Андреева (Черняева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1879
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1879
Отец: Черняев Тимофей
Мать: Черняева Феврония
Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Иван
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хуторова (Андреева) Елена
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Элина
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Евдокия
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Полина
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паревская (Андреева) Вера
Отец ребёнка: Андреев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Павел
Отец ребёнка: Андреев Илья
Бракосочетание
29.10.1895
Муж: Андреев Илья
29 октября 1895. Венчание Сельца Беликова умершего рядового Косьмы Петрова Андреева сын Илья Косьмин, 20 лет Девица Анна Тимофеева сельца Беликова собственника крестьянина Тимофея Иванова Лыженкова за... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1902
Сын: Андреев Григорий
Отец ребёнка: Андреев Илья
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1904
Дочь: Андреева Мария
Отец ребёнка: Андреев Илья
Москва
Рождение ребёнка
1922
Сын: Андреев Василий
Отец ребёнка: Андреев Илья
Москва
Смерть
Около 1955
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл., 48