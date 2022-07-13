Андреева (Черняева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Черняева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1879

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1879

Отец: Черняев Тимофей

Мать: Черняева Феврония

Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хуторова (Андреева) Елена

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Элина

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Евдокия

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Полина

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паревская (Андреева) Вера

Отец ребёнка: Андреев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Павел

Отец ребёнка: Андреев Илья

Бракосочетание
29.10.1895

Муж: Андреев Илья

29 октября 1895. Венчание Сельца Беликова умершего рядового Косьмы Петрова Андреева сын Илья Косьмин, 20 лет Девица Анна Тимофеева сельца Беликова собственника крестьянина Тимофея Иванова Лыженкова за... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1902

Сын: Андреев Григорий

Отец ребёнка: Андреев Илья

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
26.05.1904

Дочь: Андреева Мария

Отец ребёнка: Андреев Илья

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
1922

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: Андреев Илья

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Смерть
Около 1955
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл., 48

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