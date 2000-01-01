Черняев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Черняев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1868
Жена: Черняева Феврония
28 октября 1868 года. Венчание. Сельца Беликова господина Коптева временнообязанный крестьянин Тимофей Иванов, православного вероисповедания, первым браком, 18 летТульского уезда бывшего села Желубовс... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Андреева Анна
Мать ребёнка: Черняева Феврония
Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно