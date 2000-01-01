Черняев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняев Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Черняев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1868

Жена: Черняева Феврония

28 октября 1868 года. Венчание. Сельца Беликова господина Коптева временнообязанный крестьянин Тимофей Иванов, православного вероисповедания, первым браком, 18 летТульского уезда бывшего села Желубовс... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Андреева Анна

Мать ребёнка: Черняева Феврония

Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно
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