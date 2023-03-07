Андреев Григорий
Место рождения
Дата рождения27.11.1902
Дата смерти14.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902
Отец: Андреев Илья
Мать: Андреева Анна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1931
Дочь: Маркова Людмила
Мать ребёнка: Андреева Анна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Анна
Смерть
14.12.1974
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл., 48