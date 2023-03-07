Андреев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Григорий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.11.1902

Дата смерти

14.12.1974

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1902

Отец: Андреев Илья

Мать: Андреева Анна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1931

Дочь: Маркова Людмила

Мать ребёнка: Андреева Анна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Анна

Смерть
14.12.1974
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл., 48
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