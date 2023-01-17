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Андреев Василий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1922

Дата смерти

09.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Андреев Илья

Мать: Андреева Анна

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Смерть
09.03.1943
Причина смерти: На войне | подрыв на мине https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie63466301/?static_hash=1189c5791fec190ef5da3a5b8e675f82v2
Похороны
Неизвестно
Кавезина, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Смоленская обл., Андреевский р-н, д. Ковезино
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