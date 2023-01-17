Андреев Василий
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти09.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Андреев Илья
Мать: Андреева Анна
Москва
Смерть
09.03.1943
Причина смерти: На войне | подрыв на мине https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie63466301/?static_hash=1189c5791fec190ef5da3a5b8e675f82v2
Похороны
Неизвестно
Кавезина, Кубаровская волость, Духовщинский уезд
Смоленская обл., Андреевский р-н, д. Ковезино