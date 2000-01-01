Черняева Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1868
Муж: Черняев Тимофей
28 октября 1868 года. Венчание. Сельца Беликова господина Коптева временнообязанный крестьянин Тимофей Иванов, православного вероисповедания, первым браком, 18 летТульского уезда бывшего села Желубовс... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: Андреева Анна
Отец ребёнка: Черняев Тимофей
Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно