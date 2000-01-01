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Черняева Феврония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1868

Муж: Черняев Тимофей

28 октября 1868 года. Венчание. Сельца Беликова господина Коптева временнообязанный крестьянин Тимофей Иванов, православного вероисповедания, первым браком, 18 летТульского уезда бывшего села Желубовс... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: Андреева Анна

Отец ребёнка: Черняев Тимофей

Восприемники: того же сельца и г-на временнообязанный крестьянин Кирилл Сергеев и временнообязанного крестьянина Трофима Игнатова жена Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно
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