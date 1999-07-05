Андреев Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Геннадий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1925

Дата смерти

05.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925

Отец: Андреев Петр

Мать: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Место жительства
С 1925 по 1961
Бракосочетание
07.12.1948

Жена: Андреева Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Рождение ребёнка
27.10.1949

Сын: Андреев Юрий

Мать ребёнка: Андреева Валентина

Москва, город федерального значения Москва
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Рождение ребёнка
31.07.1951

Сын: Андреев Алексей

Мать ребёнка: Андреева Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Москва
Место жительства
С 1961 по 1999
Смерть
05.07.1999
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
07.07.1999
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище
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