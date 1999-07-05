Андреев Геннадий
Место рождения
Дата рождения08.02.1925
Дата смерти05.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925
Отец: Андреев Петр
Мать: Андреева Мария
Свидетельство о рождении П-А № 822184 Фрунзенский Райбюро ЗАГС Москвы запись № 905 от 10.02.1925 | Москва
Место жительства
С 1925 по 1961
Бракосочетание
07.12.1948
Жена: Андреева Валентина
Москва
Рождение ребёнка
27.10.1949
Сын: Андреев Юрий
Мать ребёнка: Андреева Валентина
запись акта о рождении № 4330 от 20.11.1949 97700011 Бюро ЗАГС Киевского района г. Москвы Управления МВД по Московской области | Москва
Рождение ребёнка
31.07.1951
Сын: Андреев Алексей
Мать ребёнка: Андреева Валентина
Москва
Место жительства
С 1961 по 1999
Смерть
05.07.1999
Москва
Похороны
07.07.1999
участок 2 | Ваганьковское кладбище