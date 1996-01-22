Андреев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Владимир

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.04.1933

Дата смерти

22.01.1996

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1933

Отец: Андреев Петр

Мать: Андреева Мария

Москва, город федерального значения Москва
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Раиса

Смерть
22.01.1996
Москва, город федерального значения Москва
Москва
Похороны
21.08.1996
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище
Похороны
21.08.1996
Москва, город федерального значения Москва
участок 2 | Ваганьковское кладбище
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