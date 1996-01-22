Андреев Владимир
Место рождения
Дата рождения03.04.1933
Дата смерти22.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1933
Отец: Андреев Петр
Мать: Андреева Мария
запись акта № 2399 от 11.04.1933 97700028 Бюро ЗАГС Фрунзенского района Управления НКВД по Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР | Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Раиса
Смерть
22.01.1996
Москва
Похороны
21.08.1996
участок 2 | Ваганьковское кладбище
Похороны
21.08.1996
участок 2 | Ваганьковское кладбище