Андреева (Аннучина?) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Аннучина?) Александра

Андреева (Аннучина?) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аннучин? Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Евгений

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close