Кузнецова (Дьяченко) Ольга Иннокентьевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузнецова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Павлович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1919
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область