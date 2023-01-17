Кузнецова (Дьяченко) Ольга Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Дьяченко) Ольга Иннокентьевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1885

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Дьяченко Иннокентий Яковлевич

Мать: Гоштовт Елена Симоновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузнецова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Павлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1919
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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