Дьяченко Иннокентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дьяченко Надежда Иннокентьевна
Мать ребёнка: Гоштовт Елена Симоновна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кузнецова Ольга Иннокентьевна
Мать ребёнка: Гоштовт Елена Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоштовт Елена Симоновна
Смерть
1916
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область