Дьяченко Иннокентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Иннокентий Яковлевич

Дьяченко Иннокентий Яковлевич

avatar

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дьяченко Надежда Иннокентьевна

Мать ребёнка: Гоштовт Елена Симоновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Мать ребёнка: Гоштовт Елена Симоновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Елена Симоновна

Смерть
1916
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close