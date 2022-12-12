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Гоштовт Елена Симоновна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Мать: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Чистякова Софья Иннокентьевна

Отец ребёнка: не указан

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дьяченко Надежда Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дьяченко Иннокентий Яковлевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Телегина Лидия Иннокентьевна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дьяченко Иннокентий Яковлевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Иннокентий Яковлевич

Смерть
1921
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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