Гоштовт Елена Симоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Чистякова Софья Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дьяченко Надежда Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дьяченко Иннокентий Яковлевич
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Телегина Лидия Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кузнецова Ольга Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дьяченко Иннокентий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область