Гоштовт Симон Фремент Карлович
Место рожденияVilno
Дата рождения06.01.1820
Дата смерти13.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1820
Отец: Gosztowtt Karol Justyn
Мать: Гоштовт Елена
Vilno
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гоштовт Константин Симонович
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Гоштовт Елена Симоновна
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Рождение ребёнка
12.07.1858 ст.
Сын: Гоштовт Владимир Симонович
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.
Дочь: Крутовская Лидия Симоновна
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Гоштовт Валентин Симонович
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.
Дочь: Баранова Антонида Симоновна
Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоштовт Анна Хрисанфовна
Смерть
13.01.1903
Красноярск