Гоштовт Симон Фремент Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт Симон Фремент Карлович

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Место рождения

Vilno

Дата рождения

06.01.1820

Дата смерти

13.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1820

Отец: Gosztowtt Karol Justyn

Мать: Гоштовт Елена

Vilno
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гоштовт Константин Симонович

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Гоштовт Елена Симоновна

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1858 ст.

Сын: Гоштовт Владимир Симонович

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.

Дочь: Крутовская Лидия Симоновна

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Гоштовт Валентин Симонович

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.

Дочь: Баранова Антонида Симоновна

Мать ребёнка: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Смерть
13.01.1903
Красноярск
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