Крутовская (Гоштовт) Лидия Симоновна
Место рождения
Дата рождения25.01.1861 ст.
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1861 ст.
Образование
1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лидия Симоновна окончила красноярскую женскую гимназию и высшие женские курсы Лесгафта в Петербурге в 1881 году. В Петер- бурге она обвенчалась с Владимиром Михай- ловичем. В Красноярске Лидия Семён... Показать все
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Нащёкина Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Крутовский Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Крутовская Елена Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953