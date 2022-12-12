Крутовская (Гоштовт) Лидия Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутовская (Гоштовт) Лидия Симоновна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.01.1861 ст.

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1861 ст.

Отец: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Мать: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лидия Симоновна окончила красноярскую женскую гимназию и высшие женские курсы Лесгафта в Петербурге в 1881 году. В Петер- бурге она обвенчалась с Владимиром Михай- ловичем. В Красноярске Лидия Семён... Показать все
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Нащёкина Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Крутовский Владимир Михайлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Крутовская Елена Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крутовский Владимир Михайлович

Смерть
1953
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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