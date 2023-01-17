Гоштовт (Фон Риттер) Анна Хрисанфовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиОколо 1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гоштовт Константин Симонович
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Гоштовт Елена Симоновна
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Рождение ребёнка
12.07.1858 ст.
Сын: Гоштовт Владимир Симонович
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.
Дочь: Крутовская Лидия Симоновна
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Гоштовт Валентин Симонович
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.
Дочь: Баранова Антонида Симоновна
Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1868