Гоштовт (Фон Риттер) Анна Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт (Фон Риттер) Анна Хрисанфовна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Около 1868

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гоштовт Константин Симонович

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Гоштовт Елена Симоновна

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.1858 ст.

Сын: Гоштовт Владимир Симонович

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.01.1861 ст.

Дочь: Крутовская Лидия Симоновна

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Гоштовт Валентин Симонович

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.

Дочь: Баранова Антонида Симоновна

Отец ребёнка: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Смерть
Около 1868
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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