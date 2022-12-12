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Гоштовт Валентин Симонович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

24.07.1862

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1862

Отец: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Мать: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Военная служба
С 27.10.1882 по 1919
Гоштовт ф288 оп 2 д 27 лл 35 (или 36 или 3Б) место службы и род занятий: подполковник состоявший на дожности команд. 23-им Сибирским стр. запасным полком - в резерве чинов Штаба Западно-Сибирского во... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1887

Сын: Гоштовт Борис Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1893

Сын: Гоштовт Лев Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гоштовт Нина Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Военная награда
1896
Св.Станислав 3 ст.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Гоштовт Валентин Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1919
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