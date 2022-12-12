Гоштовт Валентин Симонович
Место рождения
Дата рождения24.07.1862
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1862
Военная служба
С 27.10.1882 по 1919
Гоштовт ф288 оп 2 д 27 лл 35 (или 36 или 3Б) место службы и род занятий: подполковник состоявший на дожности команд. 23-им Сибирским стр. запасным полком - в резерве чинов Штаба Западно-Сибирского во... Показать все
Рождение ребёнка
25.10.1887
Сын: Гоштовт Борис Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гоштовт Нина Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
1896
Св.Станислав 3 ст.
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гоштовт Валентин Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1919