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Гоштовт Владимир Симонович

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

12.07.1858 ст.

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858 ст.

Отец: Гоштовт Симон Фремент Карлович

Мать: Гоштовт Анна Хрисанфовна

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.09.1882 ст.

Дочь: Гневушева Гали Владимировна

Мать ребёнка: Гоштовт Людмила Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.09.1884

Дочь: Баранова Конкордия Владимировна

Мать ребёнка: Гоштовт Людмила Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна

Мать ребёнка: Гоштовт Мария Петровна

Красноярск
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гоштовт Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Гоштовт Мария Петровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштовт Мария Петровна

Смерть
1929
Москва, город федерального значения Москва
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