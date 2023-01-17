Гоштовт Владимир Симонович
Место рождения
Дата рождения12.07.1858 ст.
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1858 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1882 ст.
Дочь: Гневушева Гали Владимировна
Мать ребёнка: Гоштовт Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
24.09.1884
Дочь: Баранова Конкордия Владимировна
Мать ребёнка: Гоштовт Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна
Мать ребёнка: Гоштовт Мария Петровна
Красноярск
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гоштовт Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Гоштовт Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоштовт Мария Петровна
Смерть
1929
Москва, город федерального значения Москва