Баранова (Гоштовт) Конкордия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Гоштовт) Конкордия Владимировна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

24.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884

Отец: Гоштовт Владимир Симонович

Мать: Гоштовт Людмила Михайловна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Изенбек Галя Константиновна

Отец ребёнка: Баранов Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Баранов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Баранов Константин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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