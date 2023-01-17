Баранова (Гоштовт) Конкордия Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Изенбек Галя Константиновна
Отец ребёнка: Баранов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Баранов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Баранов Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно