Гоштовт (Крутовская) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт (Крутовская) Людмила Михайловна

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Место рождения

Енисейском уезде Енисейской губернии

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейском уезде Енисейской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1882 ст.

Дочь: Гневушева Гали Владимировна

Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.09.1884

Дочь: Баранова Конкордия Владимировна

Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоштовт Владимир Симонович

Смерть
1886
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