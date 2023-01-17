Гоштовт (Крутовская) Людмила Михайловна
Место рожденияЕнисейском уезде Енисейской губернии
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Енисейском уезде Енисейской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1882 ст.
Дочь: Гневушева Гали Владимировна
Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович
Рождение ребёнка
24.09.1884
Дочь: Баранова Конкордия Владимировна
Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1886