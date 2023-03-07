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Баранов Константин Николаевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Изенбек Галя Константиновна

Мать ребёнка: Баранова Конкордия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1909

Сын: Баранов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Баранова Конкордия Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Конкордия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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