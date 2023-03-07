Баранов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Изенбек Галя Константиновна
Мать ребёнка: Баранова Конкордия Владимировна
Рождение ребёнка
20.04.1909
Сын: Баранов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Баранова Конкордия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно