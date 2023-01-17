Гоштовт Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Эйдеман-Гоштовт Нина Владимировна

Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович

Красноярск
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гоштовт Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Гоштовт Владимир Симонович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоштовт Владимир Симонович

Смерть
Неизвестно
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