Кузнецов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кузнецова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Иннокентьевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кузнецова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Иннокентьевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область