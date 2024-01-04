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Кузнецов Николай Павлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кузнецова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кузнецова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1941
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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