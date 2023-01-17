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Кузнецова Нина Николаевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кузнецов Николай Павлович

Мать: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
1993
Омск, город Омск, Омская область
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