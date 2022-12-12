Кузнецова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кузнецова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Кузнецов Станислав
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Михайленко Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зануденко Татьяна
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Кузнецов Николай Викторович
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Кузнецов Александр Викторович
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кузнецов Василий Викторович
Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край