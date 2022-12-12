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Кузнецова Анна Николаевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кузнецов Николай Павлович

Мать: Кузнецова Ольга Иннокентьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузнецова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Кузнецов Станислав

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Михайленко Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зануденко Татьяна

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Кузнецов Николай Викторович

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1948

Сын: Кузнецов Александр Викторович

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Кузнецов Василий Викторович

Отец ребёнка: Качук Виктор Михайлович

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качук Виктор Михайлович

Смерть
1992
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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