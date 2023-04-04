Водовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВодовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна

Водовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Шанхай (Китай)

Дата рождения

27.06.1869

Дата смерти

13.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869

Отец: Токмаков Иван Федорович

Мать: Токмакова Варвара

Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Водовозов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Серебровская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лекарева Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Хорошко Василий Константинович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Арапова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Хорошко Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошко Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водовозов Николай Васильевич

Смерть
13.12.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close