Водовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна
Место рожденияШанхай (Китай)
Дата рождения27.06.1869
Дата смерти13.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1869
Отец: Токмаков Иван Федорович
Мать: Токмакова Варвара
Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Водовозов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Серебровская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Водовозов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лекарева Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Хорошко Василий Константинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Арапова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Хорошко Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1954
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва