Токмакова (Теплова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Теплова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Булгакова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович

Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
27.06.1869

Дочь: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович

Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Токмаков Вячеслав

Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Токмаков Сергей

Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович

г. Кяхта
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Петрова-Кремнева Галина

Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович

Смерть
1936
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