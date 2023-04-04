Токмакова (Теплова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Булгакова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович
Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
27.06.1869
Дочь: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович
Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Токмаков Вячеслав
Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Токмаков Сергей
Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович
г. Кяхта
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Петрова-Кремнева Галина
Отец ребёнка: Токмаков Иван Федорович
Смерть
1936