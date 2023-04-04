Булгакова (Токмакова) Елена Ивановна
Место рожденияWuhan, Hubei, China
Дата рождения1868
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1865
Супруг(-а): Сергей Николаевич Булгаков
Рождение
1868
Отец: Токмаков Иван Федорович
Мать: Токмакова Варвара
Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Родзевич Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
12.03.1902
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Булгаков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич
Смерть
1945
Paris, Paris, Île-de-France, France