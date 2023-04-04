Булгакова (Токмакова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Токмакова) Елена Ивановна

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Место рождения

Wuhan, Hubei, China

Дата рождения

1868

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1865

Муж: Булгаков Сергей Николаевич

Супруг(-а): Сергей Николаевич Булгаков
Рождение
1868

Отец: Токмаков Иван Федорович

Мать: Токмакова Варвара

Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Родзевич Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Булгаков Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Булгаков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Булгаков Сергей Николаевич

Смерть
1945
Paris, Paris, Île-de-France, France
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