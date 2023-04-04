Булгаков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1871
Дата смерти12.07.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1865
Жена: Булгакова Елена Ивановна
Супруг(-а): Сергей Николаевич Булгаков
Рождение
16.06.1871
Рождение ребёнка
17.11.1898
Дочь: Родзевич Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1902
Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Булгаков Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Философ, богослов, экономист, литератор, общественный и политический деятель
Смерть
12.07.1944
Paris, Paris, Île-de-France, France