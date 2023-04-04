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Булгаков Сергей Николаевич

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Место рождения

Ливны, город Ливны, Орловская область

Дата рождения

16.06.1871

Дата смерти

12.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1865

Жена: Булгакова Елена Ивановна

Супруг(-а): Сергей Николаевич Булгаков
Рождение
16.06.1871

Отец: Булгаков Николай Васильевич

Мать: Булгакова Александра Косьминична

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
17.11.1898

Дочь: Родзевич Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1902

Сын: Булгаков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Булгаков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Булгакова Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Философ, богослов, экономист, литератор, общественный и политический деятель
Смерть
12.07.1944
Paris, Paris, Île-de-France, France
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