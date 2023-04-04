Булгакова (Азбукина) Александра Косьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булгакова (Азбукина) Александра Косьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.09.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Булгаков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич

Смерть
16.09.1906
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