Булгакова (Азбукина) Александра Косьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.09.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1871
Сын: Булгаков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич
Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булгаков Николай Васильевич
Смерть
16.09.1906