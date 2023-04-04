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Булгаков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

21.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Булгаков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Булгаков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична

Работа или профессия
Неизвестно
ливенский протоиерей
Смерть
21.04.1912
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