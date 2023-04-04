Булгаков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти21.04.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Булгаков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1871
Сын: Булгаков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична
Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булгакова Александра Косьминична
Работа или профессия
Неизвестно
ливенский протоиерей
Смерть
21.04.1912