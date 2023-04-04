Токмаков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Булгакова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Токмакова Варвара
Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
27.06.1869
Дочь: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Токмакова Варвара
Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Токмаков Вячеслав
Мать ребёнка: Токмакова Варвара
Рождение ребёнка
1873
Сын: Токмаков Сергей
Мать ребёнка: Токмакова Варвара
г. Кяхта
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Петрова-Кремнева Галина
Мать ребёнка: Токмакова Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
известный промышленник и меценат, владелец усадьбы Олеиз в Крыму
Смерть
1908