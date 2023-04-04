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Токмаков Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Токмаков Федор Васильевич

Мать: Токмакова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Булгакова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Токмакова Варвара

Wuhan, Hubei, China
Рождение ребёнка
27.06.1869

Дочь: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Токмакова Варвара

Шанхай (Китай)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Токмаков Вячеслав

Мать ребёнка: Токмакова Варвара

Рождение ребёнка
1873

Сын: Токмаков Сергей

Мать ребёнка: Токмакова Варвара

г. Кяхта
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Петрова-Кремнева Галина

Мать ребёнка: Токмакова Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
известный промышленник и меценат, владелец усадьбы Олеиз в Крыму
Смерть
1908
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