Арапова (Хорошко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапова (Хорошко) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хорошко Василий Константинович

Мать: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Доктор медицинских наук, хирург
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