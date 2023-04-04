Серебровская (Водовозова) Лидия Николаевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Серебровская (Водовозова) Лидия Николаевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1896

умерла 1934

Отец
Водовозов Николай Васильевич01.10.1870 г.р.
Мать
Водовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна27.06.1869 г.р.
Супруги
Серебровский Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Серебровская) Нина Владимировна1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Водовозов Николай Васильевич

Мать: Водовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебровский Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Серебровская) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Серебровский Владимир Иванович

Смерть
1934

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