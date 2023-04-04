Серебровская (Водовозова) Лидия Николаевна
женский, родилась 1896
умерла 1934
ОтецВодовозов Николай Васильевич01.10.1870 г.р.
МатьВодовозова-Хорошко (Токмакова) Мария Ивановна27.06.1869 г.р.
Супруги
Серебровский Владимир ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Серебровская) Нина Владимировна1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Серебровская) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Серебровский Владимир Иванович
Смерть
1934