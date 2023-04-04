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Водовозов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1870

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870

Отец: Водовозов Василий Иванович

Мать: Водовозова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Водовозов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Серебровская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Вместе с женой основал первое в России марксистское издательство
Работа или профессия
Неизвестно
революционер, публицист, очеркист
Смерть
1896
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