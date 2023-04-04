Водовозов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1870
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Водовозов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Серебровская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Водовозова-Хорошко Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Вместе с женой основал первое в России марксистское издательство
Работа или профессия
Неизвестно
революционер, публицист, очеркист
Смерть
1896