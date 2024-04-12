Водовозова (Цевловская) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозова (Цевловская) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1844

Дата смерти

23.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1844

Отец: Цевловский Николай

Мать: Цевловская Александра

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.04.1862

Муж: Водовозов Василий Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1864

Сын: Водовозов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Водовозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семевский Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога В. И. Водовозова.
Смерть
23.03.1923
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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