Водовозова (Цевловская) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1844
Дата смерти23.03.1923
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1844
Отец: Цевловский Николай
Мать: Цевловская Александра
Бракосочетание
?.04.1862
Рождение ребёнка
22.12.1864
Сын: Водовозов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Водовозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Водовозов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русская детская писательница, педагог, мемуаристка; в первом браке жена педагога В. И. Водовозова.
Смерть
23.03.1923